”The Young and the Restless” ia o pauza din cauza COVID19

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a murit, suspect de infectare cu noul coronavirus, dupa ce un medic i-a spus ca „nu are de ce sa se ingrijoreze”, intrucat este „tanar și puternic”.

- Ariana Grande a ințeles faptul ca mulți oameni au de suferit pe plan financiar in timpul pandemiei de coronavirus, așa ca starul pop a inceput sa doneze bani fanilor ei. Conform TMZ, cantareața are o legatura speciala cu fanii ei și iși petrece timpul comunicand cu aceștia pe Twitter. Ariana Grande…

- Organizatorii festivalului britanic Glastonbury au anuntat, miercuri, ca amana editia care ar fi aniversat o jumatate de secol de la infiintare. Pentru a celebra cei 50 de ani de la prima editie a festivalului isi confirmasera prezenta, in perioada 24-28 iunie, artisti ca Taylor Swift, Paul McCartney…

- Marvel a intrerupt filmarile la noul serial „The Falcon &The Winter Soldier” care se desfasurau in Republica Ceha, in fata alertei provocate de coronavirus. Serialul, a carui premiera era prevazuta pentru vara aceasta ca prima productie Marvel pentru platforma Disney+, se filmeaza in principal la Atlanta…

- Un student din Singapore a fost batut crunt pe una dintre cele mai aglomerate strazi ale Londrei. El spune ca a fost lovit din cauza coronavirusului Covid-19, potrivit The Independent, scrie digi24.ro.

- Fanii serialului “The Young and the Restless” – “Tanar și neliniștit” sunt in doliu! Și nu numai ei caci intreaga echipa a producției de televiziune de tip soap-opera deplange trecerea in neființa a producatoarei Lee Phillip Bell, Co-Creator ale serialelor “Tanar și neliniștit” dar și “Bold and the…

- Serialul „Tanar si nelinistit/ The Young and the Restless” va deveni una dintre cele mai longevive productii de gen, dupa ce a fost anuntat ca va avea patru noi sezoane, pana in 2023 - 2024.

- Serialul „Tanar si nelinistit/ The Young and the Restless” va deveni una dintre cele mai longevive productii de gen, dupa ce a fost anuntat ca va avea patru noi sezoane, pana in 2023 - 2024, potrivit Agerpres.Astfel, serialul CBS - Sony Pictures Television va marca 50 de ani de la debut.…