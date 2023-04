Stiri pe aceeasi tema

- Serialul ”The Witcher” ajunge la cel de-al treilea sezon al sau pe Netflix, continuand povestea lui Geralt of Rivia, interpretat de Henry Cavill. In timp ce regii, elfii și demonii Continentului lupta pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotarat sa-și protejeze familia proaspat reunita impotriva…

- Chiar daca trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce a fost diagnosticat cu demența frontotemporala, Bruce Willis are parte si de vesti bune. In urma cu puțin timp, actorul a devenit bunic, dupa ce fiica sa Rumer Willis, a nascut primul copil. Micuța, pe nume Louetta Isely Thomas Willis, este prima…

- Alina Petre traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, iar vedeta a spus marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila. Alina Petre și Bogdan Vasiliu și-au unit destinele, iar cei doi au decis sa se casatoreasca dupa doar doua luni de relație. Iata imagini de la eveniment!

- Ucraina a primit in dotare de la SUA transportoarele blindate Stryker in luna martie, dar deja blindatele de lupta au fost trimise spre front, iar primele imagini cu aceste vehicule au aparut acum pe rețelele sociale. Inca din 20 ianuarie, SUA au anunțat ca vor dota Ucraina „cu doua brigazi blindate”…

- In urma cu puțin timp, Mercedes-Benz a dezvaluit noua generație GLC Coupe, un model care primește un design nou și motorizari electrificate noi și un interior nou. Insa aceasta nu este singura noutate pe care constructorul german ne-a pregatit-o in aceasta saptamana. Asta pentru ca SUV-urile mai mici…

- Liviu Teodorescu este in culmea fericirii. Cantarețul se pregatește sa devina tata pentru prima oara dupa o relație de 10 ani cu soția sa, iar de curand, acesta a publicat și primele imagini cu burtica de gravida a partenerei sale, scrie stirileprotv.ro Conform spuselor artistului, soția sa este insarcinata…

- AC Cobra este una dintre cele mai cunoscute și mai admirate mașini din intreaga lume. Modelul a fost lansat, pentru prima data, in 1962 și a devenit faimos in special datorita lui Carroll Shelby. De altfel, caroseria și șasiul lui Cobra erau construite in Marea Britanie, pentru ca apoi sa fie transportate…

- Regizorul filmului „Joker”, Todd Phillips, a oferit publicului primele imagini cu Lady Gaga in partea a doua a, intitulata „Joker: Folie a Deux”. Inca se banuiește (deci nu e nimic sigur), ca Lady Gaga joaca rolul personajului DC, Harley Quinn, in partea a doua a „Joker”, filmul din 2019 care a incasat…