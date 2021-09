Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie și cantarețul The Weeknd alimenteaza din nou zvonurile cum ca ar forma un cuplu. Cei doi au fost surprinși impreuna pe 26 septembrie, la un restaurant cu specific italian, de lux, din Santa Monica, Los Angeles. Paparazzii i-au pozat impreuna, chiar in momentul in care au parasit localul.…

- Viața de la Hollywood devine tot mai grea pentru regizori și producatori. In fiecare zi apar tot felul de reguli de political correctness care trebuiesc respectate. Pana la urma e 2021 și niciun fel de acțiuni ofensatoare sau jignitoare nu mai pot fi tolerate. Daniel Craig este unul dintre actorii care…

- John Travolta a trecut printr-o perioada de cumpana anul trecut, cand soția lui, Kelly Preston, s-a stins din viața. Cum timpul vindeca ranile insa, se pare ca acesta ar fi inceput acum o noua poveste de dragoste, alaturi de nimeni alta decat celebra Demi Moore, potrivit click.ro. „Cei doi au luat masa…

- Angelina Jolie și-a deschis un cont pe rețeaua de socializare Instagram pentru a transmite la cat mai multe persoane scrisoarea emoționanta pe care a primit-o de la o adolescenta din Afganistan. La aproximativ 14 ore de la prima postare, contul vedetei de la Hollywood, mama adoptiva și in același timp…

- Angelina Jolie a obținut o victorie în batalia legala împotriva lui Brad Pitt, deoarece judecatorul care le supraveghea divorțul și custodia copiilor lor a fost lasat în afara cazului, potrivit AFP.Cele doua vedete, care au șase copii și au fost odata cel mai tare cuplu de…

- Iulia Vantur este alaturi de iubitul ei, Salman Khan, in aceasta perioada, intrucat actorul este in doliu dupa ce unul dintre cele mai mari staruri de la Bollywood a murit. Dilip Kumar, unul dintre cei mai renumiți actori, s-a stins din viața la 98 de ani, dupa o lupta lunga de ani de zile cu o boala…

- Cunoscut pentru stilul sau suprarealist și implicarea sa continua in proiecte de regenerare culturala prin arta a zonelor suburbane, Obie Platon a participat la expozitii, festivaluri internationale și a realizat proiecte de arta murala, atat in Europa, cat și in Asia. Ai participat la expozitii, festivaluri…

- Angelina Jolie și The Weeknd transmit tot mai multe mesaje subliminale fanilor care ii urmaresc. Dupa ce au fost surprinși luand masa la un restaurant din Los Angeles, cei doi au fost vazuți cum se distreaza la un concert privat din același oraș. Apropierile dintre ei sunt din ce in ce mai suspecte,…