Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a incheiat recent un acord secret cu Teheranul pentru a incepe sa fabrice drone pe teritoriul rusesc, pentru a le folosi apoi in razboiul din Ucraina, au aflat serviciile de spionaj americane si occidentale, scrie „The Washington Post, relateza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Oficialii rusi si iranieni au finalizat acordul in timpul unei intalniri care a avut loc in Iran la inceputul acestei luni, iar cele doua tari se misca acum rapid pentru a transfera schitele si componentele-cheie care ar permite inceperea productiei in cateva luni, au declarat pentru cotidianul american…

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei. Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a declarat ca Republica Islamica a trimis Moscovei un numar limitat de drone inaintea invaziei ruse din Ucraina, a relatat agentia de stat IRNA, preluata de dpa.

- Departamentul american de Stat(SUA) a aprobat vanzarea potentiala a unor sisteme de rachete cu lansare multipla ghidata si a echipamentelor aferente catre Finlanda, un contract estimat la 535 de milioane de dolari, a anuntat miercuri Pentagonul intr-un comunicat citat de Reuters. Contractorul principal…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca toate indiciile arata ca Iranul furnizeaza drone pe care Rusia le foloseste in atacurile sale asupra Ucrainei si a avertizat ca aceasta reprezinta o ''incalcare clara'' a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU,

- Actuala poziție de negociere a Rusiei cu privire la Ucraina nu este altceva decat o "incalzire pentru copii" inainte de viitoarele cereri de capitulare totala a regimului de la Kiev, a declarat luni șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Fii la curent cu cele…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a acuzat duminica Germania ca duce un ''razboi hibrid'' impotriva Rusiei, el justificand sistarea livrarilor de gaze rusesti catre Germania prin comportamentul ''inamical''…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…