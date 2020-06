The Washington Post: Cum a transformat Viktor Orban un secol de istorie ungară într-o armă secretă Cei nefamiliarizați ar putea fi surprinși sa auda ca ungurii jelesc pierderea unui imperiu - iar premierul ungar Viktor Orban e primul printre ei. El a inaugurat joi un Memorial al Unitații Naționale, care include denumirile a 12.000 de localitați istorice &"rupte de patria lor&" în urma semnarii Tratatului de la Trianon, care a pus capat în mod formal Imperiului Austro-Ungar și Regatului Ungariei în urma cu 100 de ani. Ceremonia de comemorare nu este decât cel mai nou episod din îndelungata manipulare a istoriei de catre Orban de dragul propriilor sale interese politice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

