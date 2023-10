The Washington Post: Atacurile grupului Hamas asupra Israelului forțează Administrația SUA să se concentreze din nou pe Orientul Mijlociu Atacurile masive comise de grupul islamist palestinian Hamas asupra Israelului forțeaza Administrația de la Washington sa se concentreze din nou pe rezolvarea conflictelor din Orientul Mijlociu, in pofida celorlalte crize internaționale, in special a razboiului dintre Rusia și Ucraina, comenteaza cotidianul The Washington Post. Chiar și la cateva zile de cand au inceput, masacrele comise de mișcarea Hamas in Israel continua sa genereze șoc. Actele criminale ale celui mai mare atac terorist comis vreodata impotriva statului evreu devin mai inspaimantatoare pe masura ce apar detalii despre uciderea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

