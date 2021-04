Stiri pe aceeasi tema

- Un actor de la Hollywood, acuzat de fraudarea unor investitori cu 690 de milioane de dolari printr-o schema Ponzi, a fost arestat la Los Angeles, iar bunurile sale au fost confiscate, a informat Comisia pentru Bursa si Valori Mobiliare din SUA (SEC).

- Presedintele american Joe Biden a sustinut, joi, prima sa conferinta de presa oficiala, in care a reiterat ca viitorul proiect de lege major se va referi la infrastructura si a spus ca va dupla tinta referitoare la vaccinarea impotriva Covid-19, dupa ce a atins obiectivul anterior de 100 de milioane…

- Averea a miliardarului american Warren Buffett a atins miercuri 100 de miliarde de dolari, actiunile Berkshire Hathaway urcand la un nivel record, transmite Reuters. Averea neta a lui Buffett, calculata de revista Forbes, provine in cea mai mare parte din detinerea a aproape o sesime din grupul…

- Cei doi caini ai cantaretei Lady Gaga furati miercuri la Los Angeles si pentru care diva pop a oferit o recompensa de 500.000 de dolari au fost recuperati de catre politie, informeaza dpa si AFP. Koji si Gustav, doi caini din rasa Bulldog Francez, fusesera furati de doi necunoscuti miercuri seara. Acestia…

- Un vlogger in varsta de 26 de ani, cunoscut in mediul online sub pseudonimul de Asian Andy, a reușit performanța de a caștiga suma de 16.000 de dolari intr-o noapte, in timp ce incerca sa doarma. Totul s-a intamplat cu ajutorul platformei de streaming dedicata gamerilor, Twitch. Asian Andy și-a provocat…

- Deutsche Bank ar urma sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru a evita o urmarire penala in Statele Unite ale Americii pentru acuzatii de corupție si manipularea pietelor de metale pretioase, conform Reuters. Cel mai mare creditor din Germania a fost de acord cu plata sumei de 125 de milioane de…

- Youtube, Twitch si Facebook Gaming au inregistrat recorduri de audienta in 2020 si au avut o luna decembrie de exceptie. Conform datelor colectate de Arsenal.gg, Twitch a cumulat anul trecut 17 miliarde de ore, timp petrecut de utilizatori urmarind transmisiunile video. Este o crestere de…