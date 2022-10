Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția razboiului pe teren devine tot mai incerta, iar statele occidentale susțin in continuare pedepsirea Rusiei și susținerea Ucrainei. Dupa cucerirea orașului strategic Lyman, Ucraina a obainut o mare victorie, fapt ce a intrigat extrem de tare conducerea Rusiei, oferind o perspectiva imprevizibila…

- Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, reclama „referendumurile trucate” in urma carora patru regiuni ale Ucrainei au fost anexate ilegal de catre Rusia, el facand comparatia dintre referendumurile organizate in cele patru regiuni cu referendumul militar organizat in Romania in noiembrie…

- Amenințarile nucleare facute de Vladimir Putin privind Ucraina și Occidentul nu au ramas fara un raspuns dur din partea NATO. In urma cu puțin timp, au aparut primele avertismente clare la adresa lui Vladimir Putin, in cazul in care acesta va decide sa lanseze atacuri cu arme nucleare impotriva Ucrainei.…

- Sankt Petersburg este unul dintre cele mai importante locuri pentru apararea aeriana a Rusiei. Cu toate acestea, imaginile din satelit arata ca armata rusa transfera un numar mare de sisteme de aparare aeriana și rachete in Ucraina din aceasta regiune.

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca razboiul dus de Rusia impotriva Ucrainei este intr-un "contrast puternic" cu mostenirea lasata de ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, si cu viziunea "curajoasa" a acestuia pentru o lume a pacii.

- Razboiul lui Putin in Ucraina s-a transformat intr-un „scenariu de coșmar” pentru el, a declarat fostul șef al armatei britanice Generalul Lord Richard Dannatt la postul britanic Sky News , potrivit The Guardian . Razboiul pe care Rusia il poarta in prezent in Ucraina nu decurge așa cum a sperat președintele…

- „Pentru a obține gaz mai ieftin de la ruși, Republica Moldova trebuie sa susțina razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Pentru gaz mai ieftin, trebuie sa sprijinim uciderea oamenilor in țara vecina”. Reacția aparține deputatul PAS, Mihai Popșoi, dupa mai multe solicitari la adresa conducerii țarii de a…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia faza, iar aceasta ar putea fi decisiva. Prima etapa a fost blitzkrieg-ul eșuat al Rusiei, menit sa distruga statul ucrainean. Faza a doua, care continua intr-un mod dezordonat, a fost forța Moscovei de a ocupa toata zona Donbas de-a lungul graniței dintre Ucraina…