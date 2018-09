The Times: America, cea care l-a ales pe Trump, ncă l mai iubeşte Cand va invata manierata multime ca Trump nu a fost ales "ca sa stie cand sa puna punct". El a fost ales ca sa blocheze si sa previna reformele sociale si economice pe care zeci de milioane de americani nu le vor. Si inca ceva: sa dea glas unui alt gen de strigat, un strigat care a fost inabusit de McCain si de oamenii ca el, un strigat de indignare impotriva schimbarilor despre care milioane de americani cred ca i-au facut mai saraci, scrie The Times , citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 16 ani de conflict, americanii se confrunta in Afganistan cu o tripla povara: nu pot caștiga razboiul, nu-l pot opri și nu pot parasi teritoriul afgan. In incercarea de a forța deblocarea situației,...

- Președintele Statelor Unite afirma ca l-a autorizat pe avocatul Casei Albe și pe alți membri ai personalului sa “coopereze pe deplin” cu procurorul special insarcinat cu ancheta. Acest anunț apare cand New York Times a exprimat indoieli in legatura cu faptul ca președintele ar fi informat de dimensiunea…

- Modificarea fluxurilor comerciale globale schimba situatia culturilor agricole din Brazilia, un numar din ce in ce mai mare de fermieri din aceasta tara aliniindu-si culturile in functie de apetitul chinezilor, astfel ca suprafata cultivata cu soia a crescut cu doua milioane de hectare in doi ani,…

- Sanctiunile ca urmare a otravirii lui Skripal au adus in joc un nou factor: statul de drept si capacitatea institutiilor SUA de a forta mana executivului. Impunerea sanctiunilor nu a fost optiunea dlui Trump. Ea este rezultatul unei legi adoptate de Congres in 1991, care prevede sanctionarea oricarei…

- Un serviciu special al spionajului SUA are capacitatea de a obtine informatii din tabara adversa, inclusiv prin interceptarea comunicatiilor dintre oficialii si consilierii din anturajul presedintelui rus.

- Trump lauda Polonia, critica Germania și Occidentul - a fost mai mult sau mai puțin mesajul in partea mediilor de dreapta dupa recentul summit NATO din Bruxelles, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Peste cateva zile, Trump se intoarce din Europa la Washington, iar Polonia ramane mai departe intre…

- Urmatoarea intalnire a președinților provoaca temeri in Marea Britanie. Potrivit publicatiei "The Times", care citeaza o sursa din Cabinetul britanic de ministri, Londra se teme ca liderul SUA va ajunge la un „acord de pace“ cu omologul sau rus și, prin urmare, va slabi Alianța Nord-Atlantica, potrivit…

- Multi republicani din Congres nu au impartasit optimismul presedintelui lor dupa intalnirea din Singapore. Reprezentanti ai ambelor partide deplang formularea vaga a declaratiei finale si situatia drepturilor omului din Coreea de Nord. Si totusi, ar putea Trump sa pofite de asta pe plan intern?, se…