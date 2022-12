Stiri pe aceeasi tema

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta, sub genericul "The Taste of No Waste", un nou eveniment in cadrul programului effAct, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt incurajati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu mediul inconjurator.…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna vrea sa demoleze si sa reconstruiasca din temelii cladirea principala a taberei din Zabala, urmand sa depuna in acest sens un proiect cu finantare din fonduri europene. Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca viitoarea cladire va avea o capacitate de cazare…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta, sub genericul „Slow Fashion”, un nou eveniment in cadrul programului effAct, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt incurajati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu mediul inconjurator.…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei, Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean(CMJ) Covasna organizeaza, in perioada 3 – 24 octombrie a.c., concursul de desene cu tema „Armata prin ochii copiilor”. Potrivit organizatorilor, concursul se adreseaza tuturor copiilor inmatriculați…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza saptamana aceasta, sub genericul „Traseul deseurilor noastre”, un nou eveniment in cadrul programului effAct, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt indemnati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu…

- Mai multe strazi din Sfantu Gheorghe vor fi inchise circulatiei rutiere in cursul zilei de sambata, cand in municipiu va fi marcata „Ziua fara masini”, in cadrul Saptamanii Europene a Mobilitatii, informeaza autoritatile locale. Evenimentul este organizat de Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei…

- Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe lanseaza un program de tineret intitulat „Noi, femeile”, care iși propune sa ofere un loc și un spațiu in care femeile cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani sa se intalneasca, sa impartașeasca experiențe și sa gaseasca soluții…