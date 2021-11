The Power of The Dog, pe Netflix din 1 decembrie.

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in timpul unui panel de la Lucca Comics & Games Convention din Italia, showrunnerul seriei The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, membrii distribuției, Joey Batey (Jaskier) și Kim Bodnia (Vesemir), designerul de producție, Andrew Laws, și designerul de costume, Lucinda Wright, au incantat fanii…

- Saga plina de culoare a celor mai notorii proprietari de feline de talie mare din America continua. Faima brusca și atenția nedorita din partea autoritaților incing spiritele și dezvaluie cateva revelații uimitoare. Cu Joe Exotic in spatele gratiilor și Carole Baskin apropiindu-se de deținerea gradinii…

- Se pare ca Squid Game ar putea fi cel mai mare succes din punct de vedere financiar pentru Netflix, conform proiecțiilor interne. In weekend, Bloomberg a declarat ca a obținut documentele interne ale Netflix, care fac referire la performanța Squid Game. Show-ul ar fi generat nici mai mult, nici mai…

- „In ultimele ore, am pierdut niște oameni foarte importanți și nu voi mai lasa pe nimeni sa moara din pricina acestui jaf”, ne asigura El Profesor (Alvaro Morte). Tokyo (Ursula Corbero) este moarta și inamicul, ranit, dar mai periculos ca niciodata, se afla inca in Banca Spaniei. Netflix lanseaza astazi…

- Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters.…

- Lungmetrajul „The Power of the Dog”, regizat si adaptat de Jane Campion, cu Benedict Cumberbatch si Kirsten Dunst in rolurile principale, va fi lansat de Netflix pe 1 decembrie, conform news.ro Filmul are la baza romanul scris de Thomas Savage si este produs de Jane Campion, Tanya Seghatchian,…

- Tuduumm… Așa incepe orice film sau episod de serial de pe Netflix. E sunetul pe care l-am tot auzit in pandemie și știam ca urmeaza sa vedem ceva mișto la TV. Mai mult decat atat, este inspirația din spatele inițiativei „TUDUM: Un eveniment internațional Netflix pentru fani”. Pe data de 25 septembrie,…