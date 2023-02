Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, care la 80 de ani nu-si ascunde ambitia de a candida pentru un nou mandat, este "in stare buna de sanatate" pentru a-si indeplini atributiile, a conchis joi medicul sau, transmite AFP.

- ”Vestile bune au sosit! Asa cum am anticipat in urma cu doua luni, cel mai mare volum al schimburile comerciale din istoria relatiilor dintre Romania si Statele Unite ale Americii a avut loc in anul 2022, cand acesta s-a situat la nivelul a 5,13 miliarde de dolari”, se arata intr-o postare pe pagina…

- Salamul de Sibiu, un produs de lux in perioada comunista, a fost fabricat la inceputul anilor 1900, la Sinaia. Dupa ce a fost naționalizata, fabrica a continuat sa produca salamul „special“ de iarna, din carne de porc procurata doar din sectorul socialist. Procesul de producție dura jumatate de an.

- Republicanii din Congresul american ar putea sa devasteze economia daca nu iau masuri ca sa redreseze situația datoriei publice in curand, relateaza Insider. Daca democrații și republicanii nu se vor pune de acord sa ridice limita de imprumut pana la vara, SUA risca sa intre in incapacitate de plata.

- Douazeci de uniforme militare din vremurile trecute ale Banatului vor fi expuse pentru public la parterul Bastionului Theresia. Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Asociația de Reconstituiri Istorice Timișoara, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, deschide expoziția permanenta…

- Serialul documentar despre prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, Meghan Markle, realizat de platforma de streaming Netflix, a strans cel mai mare timp de vizionare pentru un documentar in prima saptamana dupa lansare, a menționat, marți, compania americana, citata de Reuters.

- Au trecut 13 ani de cand Avatar, sau orice alt film regizat de James Cameron, a debutat pe marele ecran. De atunci, Disney a achiziționat 20th Century Fox, studioul care a finanțat primul film Avatar.

- Sala ”Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj va gazdui duminica – 11 decembrie, incepand cu ora 17, proiecția filmului documentar ”Moartea… punct sau virgula?”. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile. ”Moartea… punct sau virgula?” este un film documentar in care…