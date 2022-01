Scena muzicii dance are o noua figura care incepe sa-și faca simțita prezența. In aceasta nota, The Klubbfreak vine cu patru piese care ne deschid drumul spre vara, mare, festivaluri și tot ce e frumos. Pune-ți caștile in urechi, lasa tot ce ai de facut și asculta cele patru piese ale The Klubbfreak, „My Love 4 U”, „Like The Way”, „Losing My Mind”, „Something About House”, pentru a te transporta pe plaja. Daca iți e dor de energia dintr-un club aflat pe plaja sau de energia specifica unui festival, muzica unui DJ poate schimba asta, iar de aceasta data DJ-ul este The Klubbfreak. „Am lucrat la…