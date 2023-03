Stiri pe aceeasi tema

- Alertele de raid aerian au pornit joi in toata Ucraina. Alarma este data la doar cateva ore dupa cel mai mare atac aerian din ultimele luni lansat de ruși asupra Ucrainei. Alertele de raid aerian au fost activate joi pe tot teritoriul Ucrainei, potrivit hartei alarmelor de urgența prezentate de autoritațile…

- Rusia a lansat un razboi impotriva Ucrainei intr-o incercare revansarda de a restabili fosta glorie a imperiilor rus și sovietic. Foarte puțini credeau ca Ucraina va rezista așa-zisei puteri mondiale mai mult de trei zile. Cu toate acestea, ucrainenii nu doar ca au rezistat forței invadatoare mult…

- Auchan Retail, care gestioneaza activitatea de distributie a grupului francez, a respins "categoric" vineri, intr-un comunicat, acuzatiile ca a contribuit la efortul de razboi rus in Ucraina, ca reactie la o ancheta din Le Monde aparuta in cursul zilei, relateaza AFP. Conform unor documente obtinute…

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a anunțat, joi, ca armata din țara sa se va alatura celei ruse in razboiul din Ucraina doar in cazul unui atac direct asupra Belarusului, informeaza agenția de presa Belta . „Sunt gata sa lupt alaturi de rusii de pe teritoriul Belarusului intr-un singur…

- Comandantii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi ”carne de tun”, ”ii incoltesc pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi”, a declarat pentru postul american de televiziune CNN un fost comandant al acestui grup, Andrei Medvedev, transmite…

- Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, nu va mai fi niciodata parte a Ucrainei, a declarat luni președintele croat Zoran Milanovic in timpul unor observații in care iși detalia obiecția ca Zagrebul sa ofere ajutor militar Kievului, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a declarat ca Ucraina nu planifica sa intre pe teritoriul Rusiei, deoarece nu ar avea resursele necesare pentru nevoile populației locale. Intr-un interviu acordat publicației ruse de opoziție Republic, Podoliak a respins…