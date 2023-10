Stiri pe aceeasi tema

- In urma anexarii Crimeei și declanșarii ostilitaților in Donbas, Uniunea Europeana a interzis exportul catre Rusia de produse cu dubla utilizare și tehnologie militara. Asta insa nu i-a oprit pe unii antreprenori europeni sa-și mențina parteneriatele cu Rusia.

- Trei ziariste ruse cunoscute pentru pozitiile lor impotriva autoritatilor de la Moscova ar fi fost otravite in Germania, Cehia si Georgia, potrivit unei investigatii a presei ruse de opozitie, preluata de saptamanalul german Der Spiegel, conform Agerpres.The Insider, publicatie rusa de investigatie…

- Trei ziariste ruse cunoscute pentru pozitiile lor impotriva autoritatilor de la Moscova ar fi fost otravite in Germania, Cehia si Georgia, potrivit unei investigatii a presei ruse de opozitie The Insider, preluata de saptamanalul german Der Spiegel, transmite miercuri EFE, citata de Agerpres. Three…

- Cei 22 de diplomați ruși și 23 de angajați din randul personalului tehnic au fost nevoiți sa paraseasca țara luni, 14 august, dupa ce autoritațile moldovenești au luat decizia la finalul lunii iuliei de a reducere personalul diplomatic și tehnico-administrativ al Federației Ruse la Chișinau in contextul…

- In Ucraina, este exclusa organizarea de alegeri legislative in octombrie, dupa ce Parlamentul a votat, joi, pentru prelungirea legii martiale cu inca 90 de zile, pana la 15 noiembrie. Legea interzice barbatilor cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani sa paraseasca tara și a fost introdusa la 24 februarie…

- Parlamentul Ucrainei a prelungit, joi, legea marțiala activa in țara de cand Rusia a invadat-o pe 24 februarie 2022, relateaza Reuters. Legea marțiala a fost prelungita cu inca 90 de zile, pana pe 15 noiembrie. Prin aceasta prelungire se exclude organizarea de alegeri parlamentare, programate inițial…

- Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege privind cresterea varstei maxime de mobilizare la 55 de ani pentru o serie de categorii de rezervisti, masura care urmeaza sa fie pusa in aplicare in mod esalonat din 2024 pana in 2028, potrivit EFE, preluata de Agerpres. Modificarea se va aplica…