- Se pare ca regina Elisabeta a II-a nu l-a placut deloc pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, iar la vizita sa de stat istorica din 1978, Majestatea Sa a recurs la masuri drastice pentru a evita sa vorbeasca cu el

