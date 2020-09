Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul spaniol Pedro Almodovar a avertizat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Festivalul de Film de la Venetia, unde isi promoveaza scurtmetrajul „The Human Voice”, cu Tilda Swinton in rol principal, ca este „un obicei periculos” ca oamenii sa ramana „prizonieri” in case dupa incheierea…

- Cineastul spaniol Pedro Almodovar a avertizat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Festivalul de Film de la Venetia, unde isi promoveaza scurtmetrajul „The Human Voice”, cu Tilda Swinton in rol principal, ca este „un obicei periculos” ca oamenii sa ramana „prizonieri” in case dupa incheierea…

- Primele imagini din scurtmetrajul „The Human Voice“, regizat de Pedro Almodovar, cu actrita britanica Tilda Swinton in rol principal, au fost prezentate joi, pe Twitter, de producatorul Agustin Almodovar. Distribuie pe Facebook

- Primele imagini din scurtmetrajul „The Human Voice”, regizat de Pedro Almodovar, cu actrita britanica Tilda Swinton in rol principal, au fost prezentate joi, pe Twitter, de producatorul Agustin Almodovar, anunța news.ro.„The Human Voice”, primul proiect in limba engleza al cineastului spaniol…

- Scurtmetrajul "The Human Voice", regizat de cineastul spaniol Pedro Almodovar, va fi prezentat in afara competitiei la editia din acest an a Festivalului de Film de la Venetia, care va avea loc intre 2 si 12 septembrie, au anuntat luni organizatorii evenimentului, citati de EFE. Scurtmetrajul lui Almodovar…

- Scurtmetrajul "The Human Voice", regizat de cineastul spaniol Pedro Almodovar, va fi prezentat in afara competitiei la editia din acest an a Festivalului de Film de la Venetia, care va avea loc intre 2 si 12 septembrie, au anuntat luni organizatorii evenimentului, citati de EFE.Scurtmetrajul…

- „One Night in Miami”, debutul in regie al actritei Regina King, si „The Human Voice”, primul proiect in limba engleza al cineastului spaniol Pedro Almodovar, au fost incluse in selectia Festivalului de Film de la Venetia, care va debuta pe 2 septembrie, potrivit news.ro.Ambele filme vor fi proiectate…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…