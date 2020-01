The Guardian include România printre recomandările de vacanţă pentru 2020 Intr-un articol aparut in The Guardian, Romania este enumerata intre destinatiile de vacanta ale anului 2020. Publicatia scrie ca ursii, bizonii si biodiversitatea sunt printre elementele care o recomanda sa fie vizitata. Cele 20 de locuri care merita sa fie vizitate in anul 2020, recomandate de The Guardian, aduna destinatii care sunt prezentate ca exemple de protectie a naturii si proiecte care schimba viata comunitatii si a planetei, potrivit digi24.ro. „Nu e nevoie sa zburati pana in Sudul Africii ca sa participati la un safari. Romania este unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

