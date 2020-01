Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt codașii Europei in ceea ce privește alocarea de fonduri pentru a ieși in oraș sa manance! Doar 1,9% din venituri dam pe servicii de catering furnizate de restaurante, cafenele, baruri si ceainarii. In Uniunea Europeana media este de 7%.

- In 2020 romanii vor avea 15 zile libere legale plus cele care se vor adauga in funcție de punțile care se fac intre anumite zile de sarbatoare și weekend. Primele zile libere vor pe imediat dupa anul nou, pe 1 și 2 ianuarie 2020, acestea cad in zilele de miercuri și joi. Tot in prima luna…

- Vești importante pentru toți romanii!Se schimba sistemul privind voucherele de vacanța, adica tichetele care pot fi folosite pentru achitarea unor pachete turistice. Un proiect de modificare a acestui sistem a fost postat pe site-ul Ministerului Turismului. Prin urmare, romanii vor fi nevoiți sa...Citește AICI…

- Romanii au inceput tot mai mult sa foloseasca locuintele vechi ale bunicilor trecuti in nefiinta, transformandu-le in case de vacanta, locuri in care sa petreaca timpul liber si sa se relaxeze dupa zilele obositoare din timpul saptamanii de lucru. Problemele cu care se confrunta aici, insa, depasesc…

- Romania produce 4,58 milioane tone de deseuri municipale nereciclate pe an, respectiv 12.500 de tone pe zi, tara fiind penultima in Uniunea Europeana intr-un clasament al eficientei ratei de reciclare a deseurilo...

- Primarul Nicolae Robu a anuntat, vineri, ca in Timisoara se vor crea in jur de 3.000 de locuri de munca la cea mai mare fabrica de asamblare de biciclete din sud-estul Europei, care se va construi aici anul...

- JURNAL ARADEAN. Domnule europarlamentar Gheorghe Falca, au trecut aproximativ 5 luni de cand v-ați preluat mandatul de parlamentar european. Cum vedeți, acum, rolul Parlamentului European și importanța mandatului pe care il aveți? GHEORGHE FALCA. Rolul Parlamentului European e esențial…

- Pentru cei care sunt obisnuiti sa isi planifice vacantele din timp, Booking.com a facut cateva predictii despre locurile care vor deveni noi trenduri in materie de calatorii, in 2020. Asadar, daca esti in cautare de vacante inedite, mai putin cunoscute...