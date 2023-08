Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este in curs de a-si echipa noile submarine nucleare cu rachete hipersonice Zircon, a declarat seful celui mai mare constructor de nave din Rusia pentru agentia de presa de stat RIA, noteaza news.ro."Submarinele nucleare multifunctionale din cadrul proiectului Yasen-M vor ... fi echipate cu…

- Rezultatele summitului NATO de la Vilnius au aratat ca alianța a revenit, in sfirșit, la schemele Razboiului Rece. Acest lucru se afirma in raportul Ministerului rus de Externe. "Summitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord a avut loc la Vilnius in perioada 11-12 iulie. Rezultatele sale demonstreaza…

- Oficialii americani au fost afectati in timpul evacuarii trupelor din Afganistan, din vara anului 2021, de lipsa de claritate in luarea deciziilor, absenta unei gestiuni centralizate a crizei si un mesaj public confuz, a concluzionat un raport al Departamentului de Stat.

- Responsabilitate fiscala si management eficient al datoriilor, reforma sistemului fiscal, crestere economica si crearea de locuri de munca se numara printre prioritatile imediate ale ministrului Finantelor, Marcel-Ioan Bolos, conform unui comunicat al Ministerului."Am avut saptamana aceasta discutii…

- Serviciile secrete britanice spun ca Rusia a intensificat recent protecția bazei Flotei Marii Negre din Sevastopol ocupata și a adus delfini cu botul mare pentru a o pazi. Potrivit European Pravda , asta a declarat, la 23 iunie, analiza serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apararii…

- Negocierile dintre miniștrii de Externe ai Azerbaidjanului și Armeniei la Washington vor avea loc saptamina viitoare. Acest lucru a fost anunțat de prim-ministrul Armeniei Nikol Pashinyan. Anterior, purtatorul de cuvint adjunct al Departamentului de Stat al SUA, Vedant Patel, a declarat ca SUA vor gazdui…

- Se reincinge Dosarul transnistrean - Moscova avertizeaza ca orice `provocare` la adresa soldaților ruși staționați acolo e un atac impotriva RusieiMoscova avertizeaza asupra oricaror incercari de destabilizarea a situației legate de Transnistria și va considera provocarile impotriva militarilor ruși…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko a declarat ca omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski a incercat sa stabileasca o comunicare diplomatica cu Belarus, noteaza TASS. „Imi spune, hai sa vorbim”, a spus Lukașenko intr-un interviu pentru televiziunea Rossiya-1. Aliatul fidel al lui Putin a…