- Producatorii de automobile la nivel mondial, la fel ca majoritatea sectoarelor industriale, se confrunta cu o penurie de componente cheie ca urmare a blocajelor legate de Covid-19 si a invadarii Ucrainei de catre Rusia, care agraveaza o penurie continua de semiconductori. ”Ne-am folosit pozitia de companie…

- Romania este țara din Europa Centrala și de Est (ECE) care depinde cel mai puțin de importurile de gaze și petrol din Rusia, un plus pentru economia locala, insa razboiul din Ucraina va afecta economia intregului continent in trimestrul al doilea din...

- Aproape 400 de milioane de oameni din 45 de orașe din China se afla in lockdown, in timp ce razboiul din Ucraina și sancțiunile impotriva Rusiei, care fragmenteaza și mai mult economia mondiala, cresc riscul declanșarii unei recesiuni globale de proporții. Investitorii, insa, nu par sa ia inca in serios…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat luni seara ca are COVID 19. Simptomele sunt ușoare, a precizat medicul. Arafat a facut mai multe teste pentru a afla daca are COVID 19, conform digi24.ro . „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am ieșit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineața…

- Oficialii Uniunii Europene au purtat discutii la Viena cu reprezentanti ai Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, pe fondul solicitarilor grupului de a creste productia si pe masura ce UE ia in considerare potentiale sanctiuni pentru petrolul rusesc. ”Am putea observa pierderea a peste 7 milioane…

- Economia globala intra probabil intr-o „cesiune de razboi”, iar piețele subestimeaza durata acesteia, a avertizat strategul de investiții David Roche. Piețele incearca sa treaca printr-o serie de obstacole economice concomitente, inclusiv invazia Rusiei in Ucraina, inflația in creștere, creșterea ratelor…

- 43 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 945 de teste.Din numarul total de cazuri unul este asociat cu contact in afara țarii, din Ucraina.

- Razboiul din Ucraina a schimbat deja nenumarate vieți. Acum, schimba și modelele de afaceri. Odata cu exodul multinaționalelor occidentale din Rusia și intreruperile lanțului de aprovizionare ucrainean cuplate cu intreruperile legate de Covid din China, companiile trebuie sa regandeasca totul. Chiar…