- Companiile din Țarile de Jos continua sa exporte vanda flori in Rusia, deoarece exportul nu este supus sancțiunilor Uniunii Europene, relateaza portalul olandez NU.Multe bunuri olandeze care erau exportate in Rusia, de la microcircuite și camioane grele și pana la electronice, nu mai pot fi vandute…

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie, transmite duminica Reuters."Este…

- Președintele rus Vladimir Putin a ajuns luni, 19 decembrie, in Belarus, in prima vizita in aceasta țara din ultimii trei ani. Deplasarea are loc in contextul temerilor Kievului legate de o posibila noua ofensiva rusa asupra Ucrainei in care ar putea fi implicat și Minskul, relateaza agenția Reuters,…

- Vladimir Putin este asteptat luni in Belarus, in timp ce la Kiev sunt temeri ca intentioneaza sa faca presiuni asupra fostului aliat sovietic pentru a se alatura unei noi ofensive terestre impotriva Ucrainei si pentru a redeschide un nou front, relateaza Reuters. Este prima sa vizita la Minsk dupa…

- ”Rusia s-a pregatit patru ani pentru invazie, dar au avut resurse pentru trei luni”, este convins Valerii Zalujnii, Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei. El este convins ca Rusia poate fi invinsa intr-un razboi pe scara larga, cum este cel declanșat de Putin in Ucraina, dar se așteapta ca Moscova…

- Un general ucrainean a respins joi ideea incheierii unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si va retrage trupele din Ucraina, in contextul in care Moscova isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters , citate de Agerpres . „Un armistitiu din partea noastra…

- Oficiali ucraineni de rang inalt spun ca Vladimir Putin se pregateste pentru o noua ofensiva majora in noul an, in ciuda unei serii de esecuri umilitoare pe campul de lupta suferite de Rusia in ultimele luni, scrie „The Guardian". Intr-un interviu acordat „The Guardian", ministrul ucrainean al apararii,…

- Moscova și alte orașe din Rusia anuleaza festivitațile de Anul Nou sau le reduc amploarea pentru a direcționa banii catre forțele armate trimise de Vladimir Putin sa invadeze Ucraina, scrie Insider și Hotnews . Oficialii din Sankt Petersburg, Yaroslavl, Kaluga, Nijni Novgorod, regiunea Tomsk din Siberia…