The Economist a desemnat „ţara anului 2023” susținând că este posibil să adopţi reforme economice dureroase şi totuşi să fii reales Ucraina, dar si Republica Moldova au fost luate din nou in calcul de revista The Economist pentru a fi desemnate „tara anului 2023” intr-un an marcat de razboaie si derive autoritariste, insa in cele din urma, alegerea jurnalistilor s-a oprit asupra unei tari care a dovedit ca se pot castiga alegeri si fara demersuri populiste, ba chiar cu reforme economice dure si sensibile. „Istoricii nu vor privi inapoi la 2023 ca la un an fericit pentru omenire. Au izbucnit razboaie, au fost instaurate regimuri autocratice, iar in multe tari oamenii puternici au incalcat legile si au ingradit libertatile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

