Stiri pe aceeasi tema

- KFC lanseaza platforma proprie de comenzi online și continua investițiile in zona de livrare, in contextul pandemiei Lanțul de restaurante fast-food KFC Romania anunța ca a lansat platforma proprie de comenzi și ca va continua investițiile pe zona de livrare. Potrivit unui comunicat al companiei, în…

- Gino Manzotti & Maxx iși surprind fanii cu un nou sound și cu o piesa care, cu siguranța, va fi ascultata pe repeat. Matado e melodia care prelungește vara, aduce energie și un vibe care te duce imediat cu gandul la party și te invita la dans. Piesa a fost compusa de Alex Pelin, scrisa de Maria Voiculescu,…

- Teatrul Nottara lanseaza proiectul cultural "Intalniri Teatrale / NottDependent", un program in cadrul caruia vor fi invitate sa joace in cele doua sali ale institutiei sase companii independente - Teatrul de Arta, Teatrul Apropo, Teatrul Arte dell'Anima, Teatrul Coquette, Doctors Studio, Four Atitude…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) vrea sa primeasca gratuit de la stat un teren de 300 de milioane de euro, dar se prevaleaza de faptul ca este entitate privata cand este intrebata de prevederile ințelerii privind proiectul imobiliar mamut, de 2,87 miliarde de euro, de la Romexpo, in nordul…

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…

- 1913 - Pacea de la București: A fost semnat tratatul care punea capat celui de-al Doilea Razboi Balcanic, consfințind infrangerea Bulgariei. Romania a anexat Cadrilaterul, iar Grecia și Serbia și-au imparțit Macedonia.

- “Parai” este titlul noii piese pe care Belleamy o lanseaza avand la baza o colaborare cu Alexandru Tudor, cunoscut ca finalist X Factor și fost component al trupei Station 4. Ideea pe care o descoperi in aceasta piesa se regasește in mintea oricarui tanar roman care este dornic de distracție, opulența…

- Samsung a prezentat, in cadrul unui eveniment online, televizoarele din gama QLED 4K, QLED 8K 2020, precum și seria Lifestyle, care sunt disponibile și in Romania. Calitatea imaginii și a sunetului reprezinta caracteristicile esențiale ce descriu televizoarele Samsung QLED și cele mai importante aspecte…