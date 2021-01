Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost condamnata la 43 de ani și șase luni de inchisoare pentru ca a insultat monarhia thailandeza, aceasta fiind cea mai severa pedeapsa aplicata vreodata in regatul astiatic sub incidenta legilor dure de lezmajestate, informeaza The Guardian.

- O romanca a fost condamnata definitiv la inchisoare pentru activitați teroriste, dupa ce a fost dovedita ca fiid adepta a organizației ISIS. Inalta Curte de Casație și Justiție a dat sentința definitiva in dosarul in care DIICOT Timișoara a trimis-o in judecata pe Livia Maria Baila pentru propaganda…

- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, la un an de la aparitia COVID-19 in acest oras, relateaza France Presse.

- Dupa ce a reusit sa manevreze o licitatie organizata de un executor judecatoresc pentru o casa impotecata la o banca, o femeie din Aiud a fost condamnata la inchisoare cu suspendare si are acum de platit o amenda penala in valoare de 7.500 de lei. Femeia a gasit un alt ofertant care sa ofere un pret…