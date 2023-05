Testele toxicologice ale adolescentului ce a împuşcat mortal 9 oameni într-o şcoală din Belgrad au ieşit negative Testele toxicologice la care a fost supus adolescentul de 13 ani care a impuscat mortal, miercuri, opt elevi si un agent de paza in scoala sa din Belgrad au iesit negative, a anuntat joi agentia de stiri Tanjug, citand un avocat al familiei. Testele au fost efectuate miercuri seara la Academia militara medicala din Belgrad pentru a determina daca suspectul era sub influenta vreunei substante psihoactive la momentul atacului armat, a declarat avocata Irina Borovic, potrivit Tanjug. Ea a mai precizat ca baiatul a discutat cu o echipa de medici de la Clinica de psihiatrie si neurologie pentru copii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

