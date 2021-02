Testele rapide pentru coronavirus recunoscute în toate statele din UE. Lista completă Anumite teste rapide tip antigen pentru depistarea Covid-19 sunt recunoscute in toate statele membre ale Uniunii Europene. Comitetul pentru securitate sanitara al UE a intocmit o lista completa cu aceste teste. „Testele rapide de detecție a antigenului sunt esențiale pentru a incetini raspandirea COVID-19 și ar trebui sa faca parte din raspunsul nostru global la pandemie. Daca se vor solicita sau recomanda teste negative pentru COVID-19 pentru orice activitate, atunci este esențial ca acestea sa fie recunoscute reciproc, iar rezultatele inscrise in certificate sa fie recunoscute in intreaga UE.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

