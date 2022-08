Au fost anunțate rezultatele la cea mai noua sesiune de evaluare desfașurata in cadrul testelor de emisii Green NCAP, lansate in urma cu trei ani și jumatate, in cadrul carora sunt evaluate emisiile mașinilor atat in laboratoarele din opt țari europene, cat și in condiții reale pe șosea.

Mașinile care au fost testate de aceasta data au fost modelul electric romanesc Dacia Spring și Toyota Aygo X, ambele lansate pe piața la inceputul anului trecut.

Fiecare mașina testata primește un index de calitate a aerului, acordat atat pe baza unui test realizat pe șosea, dar și pe baza unor…