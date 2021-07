Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris recomanda francezilor sa evite sa plece in vacanta in Spania si Portugalia, din cauza riscului major legat de varianta Delta. In doar o saptamana, incidenta la nivel național s-a dublat in Spania.

- Guvernul spaniol de stanga a validat marti un proiect de lege care le va permite persoanelor transgender sa-si schimbe genul de la varsta de 16 ani, in unele conditii chiar de la 14 ani, printr-o simpla declaratie depusa la administratie, fara a mai avea nevoie de o terapie hormonala sau de un diagnostic…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca Guvernul sau urmeaza sa dea marti unda verde unei gratiei controversate a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata a Cataloniei din toamna lui 2017, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat sambata ca raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului este ”foarte, foarte ingrijoratoare” si va trebui actionat ”cu precautie” in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, relateaza agentiile Reuters si EFE. Declaratia…

- Spania va ridica restricțiile pentru calatorii din Marea Britanie incepand de luni, scrie BBC. Guvernul de la Madrid a anunțat ca Marea Britanie și Japonia se vor afla pe lista țarilor ai caror cetațeni nu sunt afectați de restricțiile privind calatoriile neesențiale in UE. Alte țari UE prefera sa mai…

- Guvernul spaniol a trimis trupe militare la Ceuta, cu scopul de a patrula la frontiera cu Marocul, dupa ce mii de migranti au ajuns inot in enclava spaniola din nordul Africii, a anuntat marti o sursa din Ministerul de Interne. Soldatii au misiunea de a patrula la frontiera impreuna cu politia din…

- Farmaciile pot opta pentru desfașurarea activitații de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19 dupa obținerea unui aviz temporar emis, in format electronic, de direcțiile de sanatate publica judetene, respectiv Direcția de Sanatate Publica Bucuresti. Avizul este valabil șase luni, iar farmaciile…

