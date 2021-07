Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat marti la Papeete (miercuri dimineata la Paris) ca tara sa are o datorie fata de Polinezia franceza ca urmare a testelor nucleare realizate intre anii 1966-1996 in Pacific, transmite AFP.



"Imi asum si vreau adevarul si transparenta impreuna cu voi", a declarat seful statului francez intr-un discurs in fata oficialitatilor polineziene, adaugand ca victimele acestor teste ar trebui sa fie mai bine recompensate. "Natiunea are o datorie fata de Polinezia franceza. Aceasta datorie are legatura cu faptul ca am desfasurat aceste teste, indeosebi…