- Se strang haine și alimente pentru oamenii strazii, la Timișoara, intr-o acțiune organizata de ASCOR – Asociația Studenților Creștini Ortodocși Romani – din urbea de pe Bega. „O haina pentru viața” se numește acțiunea studenților ortodocși din Timișoara. La Timișoara se strang alimente neperisabile…

- Pianistul Teo Milea va concerta in Romania, in perioada 24 Ianuarie – 11 februarie 2020. La Timișoara mai sunt disponibile cateva bilete. Artistul din Timișoara, care acum traiește in Toronto, va concerta in Sala de Concerte a Colegiului Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara, sambata, 8 februarie…

- Un centru de zi de recuperare și o casa de tip familial, pentru 12 copii care au nevoie de asistența permanenta, vor fi construite la Timișoara. Președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra a semnat contractul. „Cand vine vorba de copii, nicio munca nu e prea grea”, scrie Calin Dobra pe Facebook.…

- La Timisoara, ziua de 17 decembrie a fost una de doliu. Eroii Revolutiei din decembrie 1989 au fost comemorati prin slujbe si depuneri de coroane de flori. Timisoara a fost marti in doliu. La 30 de ani de la debutul Revolutiei, in ziua cand in oras a curs prima data sange pentru libertate, cei care…

- „Anul acesta, programul pentru depistarea cancerului de col uterin merge foarte bine comparativ cu anul anterior. Am purtat o discutie cu medicii din spital si le-am spus ca este un avantaj pentru ei, pentru paciente si pentru spital in sine. Desi cifra pare mare, raportat la populatie si la numarul…

- La Timișoara sunt din nou copii internați in spital. Este vorba despre șase copii cu suspiciune de rujeola care sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Evoluția celor șase copii este favorabila, conform doctorilor. Aceștia au fost diagnosticați clinic cu rujeola, de…

- La Timișoara a fost aprisn iluminatul festiv de sarbatori. Chiar de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Este și ziua cand a fost deschis Targul de Craciun. Centrul urbei este plin de luminițe și de casuțe albe, cu tot felul de produse de sezon. The post A fost aprins iluminatul festiv de sarbatori,…

- Fostul premier Sorin Grindeanu se implica in jocurile de culise care se fac in PSD pentru perioada post-Dancila. Potrivit Europa Libera, Grindeanu impreuna cu Mihai Tudose au avut intalniri cu mai multi lideri PSD. In PSD Timis, Grindeanu ester vazut chiar viitor presedinte la nivel national al partidului.…