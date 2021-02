Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a anuntat ca se gandeste sa-si inchida punctele vamale cu Franta, unde situatia sanitara se degradeaza in special la Moselle din cauza noilor tulpini de SARS-CoV-2. Germania filtreaza deja intrarile din Austria si Cehia, relateaza AFP.

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, a anunțat ca Uniunea Europeana, va accelera procedura de autorizare a variantelor imbunatatite a vaccinurilor impotriva noilor tulpini ale virusului, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. Stella Kyriakides a dezvaluit ca,…

- Vaccinul produs de companiile Pfizer și BionTech neutralizeaza cele trei variante ale SARS-Cov-2 aparute in Marea Britanie si in Africa de Sud. Dar o analiza realizata de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Texas a aratat ca, totuși, capacitatea sa de neutralizare a fost „lejer inferioara”…

- Principalul consilier medical din Franta, Jean-Francois Delfraissy, a declarat ca probabil va fi nevoie de un al treilea blocaj national pentru a combate coronavirusul din tara. Delfraissy a cerut actiuni rapide ale guvernului, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari cu privire la raspandirea de noi variante…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, precizari suplimentare cu privire la intrarea in Franta, dupa ce autoritatile au transmis noi clarificari. Astfel, pe langa testul negativ de coronavirus se mai cere izolarea pe o perioada de 7 zile, efectuarea unui test la finalul acestei perioade…

- Vaccinul Pfizer/BioNTech este eficient și impotriva noilor tulpini de coronavirus, una dintre care a fost depistata in Marea Britanie. Despre aceasta anunta compania Pfizer, in baza testelor sale de laborator.

- Primul vaccin anti-COVID-19 aprobat in mod oficial in China este eficient impotriva noilor tulpini ale virusului SARS-COV-2, a declarat marti unul dintre creatorii sai, relateaza AFP. Vaccinul dezvoltat de laboratorul de stat Sinopharm prin intermediul filialei sale China National Biotec Group…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) vine cu precizari legate de serul anti-COVID, in contextul apariției noii tulpini de coronavirus in Regatul Unit, oferind clarificari in privința eficacitații vaccinurilor dezvoltate pana in prezent.