Testamentul spiritual al Papei emerit Benedict al XVI-lea

- Trupul sau a fost expus azi in bazilica Sfantul Petru din Roma, iar funeralile incep joi dimineata si vor fi prezidate de papa Francisc. Cele mai inalte oficialitati ale statului italian au venit deja la catafalc. Transmite corespondenta Radio Romania in Italia, Elena Postelnicu: Presedintele Republicii…

- Trupul neinsuflețit al papei Benedict al XVI-lea ramane in bazilica Sfantul Petru incepand de luni, 2 ianuarie 2023, pana miercuri, 4 ianuarie a.c., pentru reculegerea și salutul credincioșilor. Inmormantarea papei emerit are loc joi, 5 ianuarie a.c., la ora 9.30, in Piața San Pietro. Trupul neinsuflețit…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Papei emerit Benedict al XVI-lea va fi depus astazi in Catedrala Sfantul Petru de la Vatican, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Fotografiile il arata pe defunctul papa intins pe un catafalc, imbracat in rosu - culoarea doliului papal - si purtand o mitra alba cu o banda de aur, in timp ce in mana tine un rozariu.Catafalcul este amplasat in centrul unei mici capele private din manastirea Mater Ecclesiae in care Papa emerit Benedict…

- Am aflat cu tristețe ca azi, 31 decembrie, in timpul Octavei Craciunului, cand Biserica Catolica inca celebreaza venirea in lume a Mantuitorului Cristos, Papa emerit Benedict al XVI-lea a trecut la Domnul.

- Papa emerit Benedict al XVI-lea s-a stins din viața! Starea de sanatate a fostului papa era foarte grava Papa emerit Benedict al XVI-lea s-a stins din viața! Starea de sanatate a fostului papa era foarte grava Vatican: Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava…

- Anunț surprinzator al Papei Francisc, la audiența generala de la Vatican. Șeful bisericii Catolice le-a cerut tuturor credincioșilor sa se roage pentru papa emerit Benedict. Potrivit Suveranului Pontif, Benedict, in varsta de 95 de ani, este foarte bolnav.

- Papa Francisc anunta miercuri ca predecesorul sau Benedict al XVI-lea este ”grav bolnav” si ca se roaga pentru el, relateaza AFP. Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 95 de ani, a demisionat in 2013. ”As vrea sa va cer tuturor o rugaciune speciala pentru Papa emerit Benedict. Pentru a-i pastra…