Judetul Constanta: A luat foc o casa la Vartop

Alerta la pompierii militari de la ISU "Dobrogealdquo;Constanta. Pompierii de la ISU "Dobrogealdquo; Constanta au fost alertati astazi cu privire la producerea unui incendiu in judet, in satul Vartop, din comuna Albesti. Potrivit primelor informatii, in localitatea respectiva a luat foc o casa. Sursa foto cu… [citeste mai departe]