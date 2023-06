Stiri pe aceeasi tema

- Finalizarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe planul de mobilitate urbana durabila” Proiectul „Reducerea emisiilor de carbon in orasul Baia Sprie bazata pe planul de mobilitate urbana durabila” avand cod SMIS 126192

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta incheierea perioadei de furnizare a energiei termice catre consumatorii racordati la sistemul centralizat, incepand de marti.Oprirea agentului termic va fi facuta progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare si prin inchiderea instalatiilor…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta incheierea perioadei de furnizare a energiei termice catre consumatorii racordati la sistemul centralizat, incepand de marti.Oprirea agentului termic va fi facuta progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare si prin inchiderea instalatiilor…

- Ministrii Energiei si Mediului din G7 au stabilit duminica obiectivul de a reduce emisiile de dioxid de carbon ale autovehiculelor cu cel putin 50 % pana in 2035, comparativ cu nivelurile din 2000. Tarile din Grupul celor 7 si-au stabilit aceasta tinta concreta printr-o Declaratie comuna adoptata duminica,…

- Ministrii Energiei si Mediului din statele G7 au stabilit duminica obiectivul de a reduce emisiile de dioxid de carbon ale autovehiculelor din aceste țari cu cel putin 50% pana in 2035, comparativ cu nivelurile din 2000, informeaza Agerpres.

- Un dambovițean a gasit o metoda inedita de economie la factura de incalzire: și-a construit singur un sistem de incalzire cu aer care funcționeaza ca panou solar. Sistemul este montat pe acoperiș, iar materialele l-au costat 2.500 de lei și funcționeaza optim cand afara este soare.

- Mercedes-Benz va investi in urmatorii ani miliarde de dolari pentru modernizarea fabricilor sale din China, Germania si Ungaria, a anuntat revista Automobilwoche, in conditiile in care grupul german se pregateste de electrificarea vehiculelor sale si de reducerea emisiilor, transmite Reuters.Modernizarea…

- Parlamentul European si-a dat acordul final pentru inasprirea tintelor nationale referitoare la reducerea emisiilor de CO2 si totodata a adoptat un obiectiv mai ambitios privind absorbtiile de carbon ale ecosistemelor naturale precum padurile, transmite agenția Reuters, preluata de