- Doua mari dispariții intr-un interval extrem de scurt. Romania a pierdut in doar doua zile doua mari personalitați. S-a stins mai intai comentatorul sportiv Cristian Țopescu și, la o zi distanța, a incetat din viața marele regizor Lucian Pintilie. Cei doi au fost, trista coincidența, internați in aceeași…

- Saptamana viitoare vom decola spre sudul Frantei pentru a testa Fiesta Active. Astazi va prezentam informatiile esentiale ale acestui model, pentru ca saptamana viitoarea sa revenim cu feedback proaspat vis-a-vis de dinamica si viata la bord.

- Stiai ca Leonardo da Vinci era dislexic? Dar ca era ambidextru? Acesta era capabil sa scrie cu o mana si sa deseneze cu cealalta, in sensuri diferite, in acelasi timp. De asemenea, este un lucru binecunoscut ca multe dintre picturile sale contin coduri ascunse. O parte a acestor coduri s-ar afla inscrise…

- Președintele Romaniei a apreciat ca Centenarul Marii Uniri reprezinta cel mai potrivit prilej pentru a acorda aceste distincții, in semn de apreciere pentru pentru rezultatele obtinute in activitate și perfectionarea actului medical. Presedintele Klaus Iohannis a decorat marți, 17 aprilie, mai multe…

- Cu cateva zile in urma, actionarii Tesla au aprobat un pachet salarial neasteptat pentru CEO-ul Elon Musk, care ii va aduce acestuia 50 de miliarde de dolari in urmatoriul deceniu, potrivit Business Insider. In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat…

- Eveniment regal in Sala Tronului! Custodele Coroanei Romane a decorat mai multe personalitați și instituții la aniversarea Majestații Sale. Le-a mulțumit astfel celor care, prin munca lor, promoveaza Romania in lume. Invitatii au fost serviti cu vin de pe vremea lui Carol al doilea

- Grupul auto francez Renault va prezenta la urmatorul salon auto de la Moscova un crossover compact, o noua silueta in gama Renault, care va permite grupului francez sa isi continue cresterea pe piata internationala, transmite agentia Reutres, citata de economica.net. ...

- Au trecut doua luni de cand am intrat in Centenar si se prevad deja limpede liniile mari in care se vor desfasura evenimentele dedicate sarbatoririi. Zic si eu la intamplare: – Te Deum CENTENAR. Preasfintia Sa si mai multe fete bisericesti vor da cu agheasma o statuie. Se vor recita versuri si cantece…