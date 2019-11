Test de ejectare reuşit pentru capsula spaţială Starliner a Boeing Testul a durat aproximativ 95 de secunde si a avut loc la baza militara din White Sands, New Mexico. Capsula a fost fixata pe o mica rampa de lansare, apoi cele patru motoare de urgenta au pornit, simuland o urgenta in care capsula, atasata la varful unei rachete, va trebui sa se desparta de aceasta pentru a readuce astronautii in siguranta pe Pamant. Cele patru motoare au propulsat Starliner cu viteza maxima spre cer. Dupa 20 de secunde, parasutele Starliner au fost deschise. Apoi, capsula a inceput coborarea, a incetinit, iar aterizarea a avut loc in desert, amortizata de airbaguri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

