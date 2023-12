Stiri pe aceeasi tema

- In preajma sarbatorilor de iarna, au fost realizate mai multe targuri de Craciun in toata lumea, inclusiv in Romania. Exista o mulțime de targuri interesante pe teritoriul țarii noastre, dar unul singur este inclus in topul celor mai frumoase din Europa. A devenit celebru in lumea intreaga, face furori…

- Ministrul Energiei , Sebastian Burduja a declarat ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor mari. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, duminica seara, ca isi doreste ca in aceasta iarna romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica…

- ”Imi doresc ca iarna asta romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor. E important, pentru ca Romania are o schema de compensare-plafonare care inseamna ca, practic, sustinem diferenta dintre pretul pe factura al fiecarui roman sau al unor companii romanesti, ca sunt si clienti non-casnici,…

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Alpinismul este un sport antrenant care a captat atentia multor amatori din Romania. Aceasta activitate consta in escaladarea muntilor, mai ales a varfurilor dificil de atins. Cu trecerea timpului, alpiniștii au devenit tot mai interesați de traseele grele și mai puțin convenționale.

- Lumea sportului a fost surprinsa in momentul in care Simona Halep a fost depistata pozitiv la un test anti-doping, efectuat dupa turneul US Open din 2022. Ulterior, jucatoarea din Romania a primit o pedeapsa de 4 ani, insa Simona spera sa iși demonstreze

- Desi rata inflației a scazut in luna septembrie la 8,8%, multe produse alimentare de stricta necesitate (paine, oua, lapte, carne) au cunoscut majorari ale preturilor, care au depasit inflatia. Scumpiri de peste 10% s-au inregistrat nu doar la alimentele de stricta necesitate, ci si la produsele de…

- Lumea intreaga a sarbatorit vineri, pe 29 septembrie, Ziua Mondiala a Inimii. Pentru a crește gradul de conștientizare a populației globului asupra factorilor de risc ce duc la apariția bolilor cardiovasculare și determinarea schimbarii in atitudinea oamenilor fața de problema adoptarii unui stil de…