Tesla, investiție uriașă în China: 'Gigafactory' Investiția anunțata vine in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Producatorul american de automobile electrice ia in considerare obtinerea de fonduri din China pentru a finanta cel putin o parte din investitia pentru uzina, adauga sursele. In iulie, Tesla a semnat un acord cu autoritatile de la Beijing pentru construirea unei fabrici la Shanghai, numita 'Gigafactory' - prima unitate a producatorului situata in afara SUA. Aici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile din doua landuri germane care vor sa gazduiasca o fabrica numita 'Gigafactory' - unde vor fi produse masini si baterii. Reprezentantii Tesla nu au fost disponibili pentru comentarii. In iunie, directorul general…

- Tesla este in negocieri cu autoritatile din Germania si Olanda pentru a construi prima sa fabrica importanta din Europa, a anuntat luni publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand oficiali implicati in discutii. Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile…

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al firmei de investitii nu a dorit sa comenteze informatia. Obligatiunile convertibile pot fi schimbate pentru un numar predeterminat de actiuni comune.Elon Musk, directorul general al producatorului american de automobile electrice Tesla, este si el miliardar, dar…