Tesla investește o sumă record în fabrica din Germania. Numărul de angajați va ajunge la 8.000 de persoane Tesla investește o suma record in fabrica din Germania. Numarul de angajați va ajunge la 8.000 de persoane Constructorul american de automobile electrice Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro in prima sa uzina din Europa. Potrivit unor surse citate de DPA, fabrica urmează să fie amplasată în apropiere de Berlin și va avea în primă fază 3.000 de angajați. Potrivit unor surse din interiorul guvernului landului Brandenburg, după expansiune cifra ar putea ajunge la 8.000 de angajaţi, scrie Agerpres. Lucrările… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a declarat ca vrea sa deschida reprezentanța in Romania, Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi prima sa fabrica europeana in Germania, la Berlin, pana in 2021, potrivit DPA. Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory". Acolo vor fi…

- Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory" - unde vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si masina Model Y.Expertiza germana in domeniul auto a reprezentat principalul motiv pentru alegerea tarii, a precizat…

- Este oficial! Unde construiește Elon Musk prima fabrica Tesla din Europa Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design. Tesla era în căutarea…

- Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory" - unde vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si masina Model Y. Expertiza germana in domeniul auto a reprezentat principalul motiv pentru alegerea tarii, a precizat…

- Prima fabrica Tesla din Europa va fi construita langa Berlin, a dezvaluit Elon Musk pe Twitter. Uzina va produce baterii, trenuri de rulare și mașini, incepand cu crossover-ul compact al firmei americane bazat pe sedanul Model 3 Aceasta este a patra gigafabrica a Tesla, dupa cele din Nevada, New York…

- ​Elon Musk a anunțat în Germania ca prima fabrica europeana a companiei va fi construita lânga Berlin. De câțiva ani se vorbește de acesta fabrica, s-a vehiculat și Slovacia, iar pe plan local au fost oameni care au sperat ca România ar putea fi aleasa. Fabrica va construi noul…

- Pentru prima din martie, titlurile Tesla au trecut pragul de 300 de dolari. Actiunile au urcat cu 21%, la 307,12 dolari, apoi s-au tranzactionat in crestere cu 16%. Profitul Tesla s-a situat la 1,86 dolari pe actiune, in trimestrul trei din 2019, in timp ce analistii se asteptau la pierderi de 0,42…