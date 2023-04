Stiri pe aceeasi tema

- Compania fondata de Elon Musk a anuntat vineri reduceri de preturi pentru mașinile electrice vandute in Europa, Israel si Singapore, extinzand astfel campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China. Producatorul spera ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari, in pofida…

- Tesla Inc a anuntat vineri reducerea preturilor pentru vehiculele sale electrice in Europa, Israel si Singapore, extinzand campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China.

- Tesla a raportat saptamana trecuta ca livrarile din primul trimestru au crescut cu doar 4% fata de trimestrul precedent, in ciuda faptului ca a oferit reduceri in Statele Unite, China, Japonia, Australia si Coreea de Sud, pentru a stimula cererea. La cateva zile dupa ce a publicat datele dezamagitoare…

- Sistemul actual de impozitare a vehiculelor in Romania trebuie actualizat pentru a descuraja treptat detinerea vehiculelor poluante, arata reprezentantii unei companii de consultanta.Potrivit lui Dragos Fundulea, principal Roland Berger Bucuresti, elemente alternative ce ar putea fi luate in considerare…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Gigantul german Volkswagen este pe cale sa urmeze exemplul Tesla in ceea ce privește reducerea prețului mașinii sale electrice emblematice, pe masura ce concurența se intensifica pe principalele piețe ale producatorului, in special in China. De la sfarșitul lunii martie, o noua versiune a compactei…

- Vehiculele electrice din Republica Moldova ar putea avea placi speciale de inmatriculare, care au un fond de culoare alba și simboluri (litere și cifre) de culoare verde. Prin introducerea placilor de inmatriculare speciale pentru vehiculele electrice, Republica Moldova se va alatura altor țari, unde…

- Crește industria mașinilor electrice in Europa. Romania se situeaza pe locul 13 in UE Crește industria mașinilor electrice in Europa. Romania se situeaza pe locul 13 in UE Cifrele din industria auto arata faptul ca numarul de vehicule electrice cu baterie, vandute in Uniunea Europeana, continua sa creasca.…