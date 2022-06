Tesla ar fi angajat o firmă de PR pentru a monitoriza angajaţii pe Facebook – CNN CNBC a invocat facturi si „alte documente” care arata ca MWW PR a monitorizat discutiile angajatilor de pe platforma cu privire la practicile de lucru ale companiei si un proces pentru hartuire sexuala. MWW PR a urmarit conversatiile angajatilor intr-un grup de Facebook al angajatilor Tesla din 2017 pana in 2018. Tesla si MWW PR nu au raspuns imediat solicitarii CNN Business de a comenta aceste informatii. Tesla nu a raspuns nici unei solicitari similare a CNBC. Intr-o declaratie pentru CNBC, MWW PR a declarat ca „s-a consultat cu Tesla in 2017-2018 cu privire la un angajament amplu de comunicare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din spitale implicați in ingrijirea pacienților cu COVID vor primi sporuri de pana la 85% in situațiile de risc epidemiologic, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, facilitatea temporara a scutirii de la plata impozitului si a taxelor pentru majorarea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ,,Practic, incepand cu 1 iunie 2022, pentru…

- Au fost platite toate salariile angajaților din sistemul de educație, a anunțat, luni seara, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, dupa ce Ministerul de Finanțe a anunțat sambata intarzieri parțiale la plata. Sorin Cimpeanu a spus ca in urma consultarii tuturor inspectoratelor scolare județene, toate…

- Directorul general al Twitter, Parag Agrawal, a incercat in timpul unei intalniri cu toți angajații, sa-i asigure ca societatea nu este „ținuta ostatica” de vestea ofertei lui Elon Musk de a cumpara compania, a declarat pentru Reuters o sursa familiarizata cu acest subiect. In timp ce Agrawal a raspuns…

- Angajatii depozitului Amazon din Staten Island, New York, au votat vineri sa se alature unui sindicat, o miscare inovatoare in cadrul companiei si o infrangere usturatoare pentru gigantul comertului electronic, care s-a opus in mod agresiv eforturilor de sindicalizare, transmite CNBC. Fii…

- Specialistul in servicii topografice este foarte important in dezvoltarea proiectelor de construcții, indiferent ca este vorba despre construcția unui imobil sau a unei autostrazi ori retele de canalizare. Acesta se ocupa de masurarea terenului și stabilirea limitelor constructiilor, dar și de respectarea…

- ING Bank anunta ca opteaza pentru un sistem de lucru hibrid pentru angajati si dupa pandemie, cu doar o zi pe saptamana prezenta necesara la birou. Angajatii pot opta pentru a munci 9 ore pe zi, pentru a avea o vineri cu un program scurt pe saptamana sau o vinerea fara munca, odata la 2 saptamani. Informatia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca situația angajaților de la TMK Artrom din Slatina s-a rezolvat. El a salutat soluția gasita la guvern pentru declocarea situației celor care lucrau la o firma a carui acționariat era rusesc și carei din aceasta cauza i-au fost blocate conturile. In urma…