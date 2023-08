Este pentru prima oara din ianuarie cand Tesla si-a redus preturile vehiculelor in China, desi producatorul american de masini electrice a apelat la alte stimulente pentru a creste vanzarile in fata concurentei in crestere din ultimele luni. Masura a venit dupa ce vanzarile de vehicule Tesla fabricate in China au scazut cu 31% in iulie, fata de iunie, prima lor scadere lunara din decembrie, deoarece producatorul auto a oprit o parte din productie pentru a se pregati pentru o lansare a uneoi versiuni imbunatatite a automobilului Model 3. In schimb, vanzarile grupului chinez BYD au crescut fata…