La inceputul acestei saptamani, lucratorii Tesla din New York au declarat ca se vor alatura sindicatului Workers United Upstate New York, ceea ce ii va ajuta sa aiba un cuvant de spus la locul lor de munca. Sindicatul Workers United Upstate New York, intr-un dosar la Consiliul National pentru Relatii de Munca din SUA (NLRB), a acuzat miercuri Tesla, cel mai valoros producator de automobile din lume in functie de capitalizarea bursiera, ca a reactionat prin concedierea unora dintre angajati, ca represalii pentru activitatea sindicala”. Compania a concediat peste 30 de angajati, a spus sindicatul…