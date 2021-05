Tesla a amânat cu 6 luni deschiderea fabricii de la Berlin Producția la noua gigafactory pe care Tesla o construiește in apropiere de Berlin va fi amanata cu inca șase luni, pana in ianuarie 2022, potrivit unui nou raport. Revista germana Automobilwoche a anunțat, pe surse, ca producția nu va incepe inainte de sfarșitul lunii ianuarie 2022 și ca directorul executiv, Elon Musk, a dat oficial aprobarea pentru intarzierea de șase luni. Tesla spera sa inaugureze noua fabrica pe 1 iulie 2021, dar problemele de autorizare și planurile de a construi, de asemenea, o fabrica de baterii in același loc au contribuit la intarziere. Fabrica va fi a patra la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

