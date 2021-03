Tesla a adăugat “Technoking of Tesla” pe lista titlurilor oficiale ale directorului general Elon Musk Compania nu a explicat motivele pentru aceste noi titluri. Luna trecuta, Tesla a anuntat ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru automobilele sale, ceea ce a dus la cresterea pretului bitcoin. Promovarea recenta facuta pe Twitter de Musk pentru moneda dogecoin a dus la cresterea pretului acestei criptomonede. Bitcoin a atins weekendul trecut un nou record, de aproape 62.000 de dolari, dar a scazut luni cu circa 5%. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

