- 10 examinatori testeaza astazi, la Curtea de Argeș, la proba practica pentru obținerea permisului auto. 59 de candidați sunt inscriși. Citește și: Cozile la Permise Auto și Inmatriculari fac parte din ”peisaj” la Pitești Va reamintim ca prefectul Radu Perianu a transmis ca va lua masuri pentru reducerea…

- Angajații straini, cei aduși din Asia pentru a munci in Romania, au multe de indurat in țara. Cele mai mari probleme par a fi in industria Horeca, care deși nu gasește destui angajați, mulți angajatori ii trateaza destul de urat pe cei carora le asigura profitul.

- 13 elevi jandarmi, care urmeaza cursurile Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Dragasani, vor efectua primul stagiu de practica la Jandarmeria Dambovița, in perioada 1 august – 19 octombrie a.c.. Dupa ce vor urma un program de acomodare, elevii vor fi repartizati la structurile…

- O podgorie de langa Cape Town folosește aproximativ 1.600 de rațe pentru a ține la distanța daunatorii din vie, potrivit CNN Travel. Practica e una veche de sute de ani, iar proprietarii cramei spun ca au revenit la ea in incercarea de a face producția de vin mai sustenabila. Industria vinicola din…

- Uleiul de canabis este cunoscut și dupa denumirea de ulei cbd. Datorita ingredientelor active, aceasta substanța este folosita in foarte multe domenii, de la cel cosmetic, pana la cel medical sau farmaceutic. Este folosit inclusiv ca tratament medical alternativ (naturist) pentru tratarea unor probleme…

- 1.Maine, 06 Iulie 2022, de la ora 08:00 pana la ora 13:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea SALVA, pe strazile: Garii Budacenilor George Coșbuc și strazile adiacente. In acest interval se vor executa unele lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca criza energetica care a dus la scumpirea prețurilor la nivel mondial este rezultatul unui plan pregatit minuțios și pus in practica de catre Rusia, iar situația nu se va schimba pana cand nu se obține independența fața de petrolul și gaze naturale importate…

- Pisicile sunt cele mai indragite animale de companie, alaturi de caini. Cu toate acestea, nu sunt foarte ușor de ingrijit, insa ne pot face viața mult mai frumoasa. Iata la ce trebuie sa aveți grija daca aveți pisici. Nu lasa pisicile afara Datorita naturii lor, pisicile sunt exploratori carora le place…