- Un fost primar al municipiului Focsani, Decebal Gabriel Bancinschi, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Vrancea, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de abuz in serviciu, intr-un dosar de coruptie instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Instanta de…

- Fostul om de afaceri Alin Simota, fost consilier judetean PNL si finantator al Clubului Jiul Petrosani, condamnat in prima instanta la 6 ani si 8 luni de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, lipsire de libertate si santaj, a fost achitat…

- Un fost ministru austriac de finanțe a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru rolul sau intr-un scandal de corupție de inalt nivel, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Karl-Heinz Grasser a fost gasit vinovat de delapidare, primire de mita și falsificare de probe intr-un acord de vanzare…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa repinga apelul formulat de un fost agenent de poliție din cadrul IPJ Dolj. Inculpatul, care a fost acuzat ca a cerut șpaga pentru a ”aranja” un dosar penal, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de inchisoare. Tot joi, barbatul a fost ridicat…

- Azi dimineața, 11 noiembrie, Alex Bodi a fost saltat de oamenii legii in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT ce a avut loc in 28 de județe din țara și in București. Fostul iubit al Biancai Dragușanu a ajuns pe mainile polițiștilor, dupa ce s-a aflat ca era implicat intr-o…

- Florin Petrescu, alias Axinte din Vacanța Mare, a fost condamnat la doi ani de inchisoare intr-un dosar deschis in urma cu opt ani, fiind anchetat pentru trafic de influența, anunța Romania TV.Axinte ar fi fost trimis de Dan Diaconescu sa discute cu Florin Secureanu despre bani și o "sponsorizare"…

- Un barbat de 33 de ani nascut in Republica Moldova a fost incatusat din dispozitia judecatorilor ieseni, si va fi extradat in Spania. Serghei Beglet este acuzat de iberici ca ar fi fost membru al unei grupari de crima organizata, specializata in trafic de tutun de contrabanda. Reteaua ar fi fost una…

- Ionesie Ghiorghioni, fost deputat și fost vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, a decedat, joi, in spitalul județean din Reșița, unde era internat cu Covid-19, anunța stirileprotv.ro.Ionesie Ghiorghioni, care a fost timp de mai mulți ani mana dreapta a lui Sorin Frunzaverde,…