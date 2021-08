Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a aruncat cu scaune și sticle din balconul unui hotel din Mamaia a fost plasat sub control judiciar. Inițial, el a fost reținut pentru 24 de ore și ironizat de anchetatori pe rețelele de socializare.

- Tanarul de 28 de ani care a facut scandal in nordul stațiunii Mamaia, unde a aruncat cu pahare și cu scaune de la balconul camerei unui hotel, a fost eliberat sambata, 14 august, și plasat sub control judiciar, a informat Digi24, dupa ce vineri fusese reținut pentru 24 de ore de polițiștii constanțeni…

- Mecanicul de locomotiva implicat in accidentul feroviar de la Fetești a fost eliberat și se alfa sub control judiciar, anunța Digi24. El a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Mecanicul se afla sub influența bauturilor alcoolice in momentul accidentului. In urma investigațiilor efectuate…

- Afaceristul Nelu Iordache a fost pus astazi sub control judiciar, asta dupa ce a fost audiat de catre procurorii Direcției Naționale Anticoruție intr-un nou dosar. Milionarul nu are voie sa paraseasca Romania

- Procurorii DNA au decis la finalul audierilor de miercuri, 14 iulie, sa-l plaseze sub control judiciar pe presedintele Sindicatului Liber din Metrou, Ion Radoi. Acesta a fost asteptat de cativa sindicalisti la iesirea din sediul DNA.

- Barbatul care a atacat un șofer cu o crosa de golf a fost plasat sub control judiciar. Incidentul s-a produs duminica pe o strada din București, iar agresorul a fost identificat marți. Polițiștii o cauta și pe insoțitoarea agresorului. Procurorii au decis miercuri sa-l plaseze sub control…

