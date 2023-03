Stiri pe aceeasi tema

- Cand Rusia a lansat in total, in primele ore ale dimineții de joi, 81 de rachete asupra unor orașe importante din Ucraina, printre acestea s-au numarat și șase rachete balistice Kinjal care au trecut de apararea antiaeriana a Kievului, a anunțat armata ucraineana, potrivit CNN . „Atacul este cu adevarat…

- Val de atacuri in Israel. La doar cateva ore dupa ce un tanar palestinian a ucis cu focuri de arma 7 oameni, la Ierusalim a avut loc un nou atentat. Doi israelieni au fost impuscati de un palestinian si sunt grav raniti.

- Unitati ale armatei ucrainene au respins in ultimele 24 de ore atacurile invadatorilor rusi in perimetrul a 12 asezari din regiunile Lugansk si Donetk, in estul Ucrainei, a anunțat sambata Statul Major General al armatei ucrainene.

- Cel puțin 16 persoane, inclusiv ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, și doi copii, au fost ucise miercuri, intr-un accident de elicopter in apropiere de Kiev, a anunțat poliția de stat. „In orașul Brovari – situat in suburbiile estice ale Kievului – un elicopter s-a prabușit in apropierea…

- Speranțele ca vor fi gasiți mai mulți supraviețuitori printre ramașițele unui bloc de apartamente din orașul Dnipro din sud-estul Ucrainei sunt in scadere – la doua zile dupa ce cladirea a fost lovita in timpul unui atac major cu rachete rusești, transmite Sky News. 40 de persoane au fost confirmate…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 27 au fost ranite, sambata, intr-un atac rusesc asupra unui imobil de locuinte din orasul Dnipro, in estul Ucrainei, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citat de Agerpres.ro.

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…